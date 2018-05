Biedingsronde op station afgerond 25 mei 2018

De NMBS verkoopt het stationsgebouw in Wervik. Geïnteresseerden hadden de mogelijkheid om tot eind vorige week onder gesloten omslag een bod uit te brengen. Over het aantal geïnteresseerden wenst de NMBS momenteel niet te communiceren. "De verkoopprocedure is nog lopende", aldus woordvoerder Geert Dierckx van de NMBS. "Meer info kunnen we momenteel nog niet geven. We communiceren pas opnieuw wanneer de verkoop volledig rond is en na akkoord van de nieuwe eigenaar."





Het eerste stationsgebouw dateerde uit 1853 en werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een nieuw station in wederopbouwstijl: het gaat om een vrij sober gebouw in baksteen en natuursteen. In 2001 werd het station na een renovatie beschermd als monument. In oktober 2015 kwam het tot de definitieve sluiting van het loket. Sindsdien staat er buiteneen ticketautomaat. De publiekszaal is voor de reizigers wel nog open van 5 tot 13 uur, de stad staat in voor het onderhoud. (DBEW)