Bibliotheek komt niet in nieuw gemeenschapscentrum 19 april 2018

02u35 0 Wervik Verrassend nieuws tijdens de gemeenteraad in Wervik dinsdagavond. De bib blijft dan toch op haar huidige locatie en verhuist dus niet naar het nieuwe gemeenschapscentrum.

De plannen voor het nieuwe gemeenschapscentrum moeten opnieuw worden hertekend. Dat gebeurde eerder al, toen bleek dat het eerste ontwerp te duur was. Nu blijkt ook het tweede plan te duur. Er is voor de nieuwbouw een budget voorzien van 5,4 miljoen euro. De kostprijs van het ontwerp van NoAarchitecten uit Brugge en Brussel ligt boven de 7 miljoen euro. "Er zal dan toch geen plaats zijn voor de bibliotheek in het nieuwe gemeenschapscentrum, maar het visuele concept van de nieuwbouw blijft. Hoeveel we gaan besparen zonder bib, staat nog niet vast", laat schepen Sanne Vantomme (N-VA) weten.





Het ambitieuze project wordt nu weer vertraagd want nadat de plannen worden hertekend, moet er een nieuwe bouwvergunning worden ingediend. Hendrik Ingelbeen (CD&V) polste op de voorbije gemeenteraad naar een timing voor de werken, maar daar durft schepen Vantomme voorlopig geen antwoord op te geven. De nieuwbouw zal bestaan uit een theaterzaal, een polyvalente zaal, jeugdhuis De Jukte, het filiaal van de teken- en muziekacademie. (DBEW)