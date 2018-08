Bewoners Oude Mesenweg houden straatfeest 08 augustus 2018

Voor de bewoners van het laatste deel van de Oude Mesenweg, tussen het kruispunt met de Kruisekemoien en de Sint-Jansbeek, in Wervik vond voor de eerste keer een straatfeest plaats. Er gingen twintig bewoners op de uitnodiging in. Na het aperitief en een braadworst was er in de tent een gezellig samenzijn. Voor de kinderen was er een springkasteel.





(DBEW)