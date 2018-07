Betaalterminals op Rock op het Plein 27 juli 2018

Tijdens het gratis muziekfestival Rock op het Plein op vrijdag 17 augustus zal het voor de eerste keer mogelijk zijn om drankjetons aan te kopen met een bankkaart. "Er zijn drie plaatsen op het Sint-Maartensplein waar jetons worden verkocht en daar komt telkens een betaalterminal", zegt Dieter Durnez van de vzw Tobacco Town Music. "Daarvoor doen we een beroep op een gespecialiseerde firma. Of dat vlot zal lopen, zullen we moeten ondervinden." (DBEW)