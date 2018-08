Beschonken bestuurder 23 augustus 2018

In de Vredelaan in Torhout heeft de politie dinsdagavond rond 19.30 uur een 43-jarige bestuurder uit Wervik langs de kant gezet. C.B. legde een positieve ademtest af. Bovendien bleek zijn wagen niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd te zijn. De man moest zijn rijbewijs voor zes uren afgeven. Zijn wagen werd getakeld. (SDVO)