Bercy Slegers lijsttrekker CD&V 05 februari 2018

Fractieleider Bercy Slegers (41) wordt bij CD&V lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze is adviseur bij minister Hilde Crevits. De tweede plaats gaat naar zelfstandig accountant Hendrik Ingelbeen (44) uit Geluwe. Bij de vorige verkiezingen hadden Bercy Slegers en Hendrik Ingelbeen ook de eerste en tweede plaats.





CD&V werd toen de grootste partij, maar belandde in de oppositie door een nieuwe coalitie tussen sp.a-N-VA en Open Vld. CD&V gaat voor verjonging op de lijst. Gemeenteraadslid Tom Durnez en OCMW-raadsleden Els Scheirlynck en Kristof Vandamme zijn al zekerheden op de lijst. "Momenteel bouwen we aan een dynamische ploeg met jonge en nieuwe mensen", zegt partijvoorzitter Yves Obin. "Qua aantal mannen zijn we al voltallig, wat het aantal vrouwen betreft zijn we nog niet rond." (DBEW)