Bercy Slegers eerste opvolger bij CD&V Erik De Block

28 januari 2019

13u32 0 Wervik Bercy Slegers (CD&V) neemt op zondag 26 mei opnieuw deel aan de federale verkiezingen. Het provinciaal partijbestuur duidde haar net zoals de vorige keer vier jaar geleden aan als eerste opvolger voor de Kamer.

Lijsttrekker is opnieuw Hendrik Bogaert. Bercy Slegers (42) is in de gemeenteraad in Wervik fractieleider van CD&V dat er in de oppositie zetelt. Slegers is gewezen schepen en zat als opvolger al een tijdlang in het federaal parlement. Ze was op de lijst van CD&V tweede opvolger na de verkiezingen van 2010. Bercy Slegers kwam op 15 december 2011 in de Kamer van Volksvertegenwoordiger terecht na het ontslag van Yves Leterme, die toen adjunct-secretaris van de OESO werd. Officieel volgde ze Hendrik Bogaert. Bercy Slegers werkt op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits.