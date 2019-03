Beperkte schade na brandje bij roofingwerken aan tennishal Olympos VHS

26 maart 2019

19u38 0

De brandweer moest dinsdag kort na de middag uitrukken naar de Ten Brielensesteenweg in Wervik. Daar was rond 13.30 uur brand uitgebroken. Arbeiders waren er bezig met roofingwerken op het platte dak voor de tennishal Olympos. Stof tussen de houten panelen had daardoor plots vuur gevat. De arbeiders probeerden het vuur nog zelf te doven, maar veiligheidshalve werd ook de brandweer verwittigd. De situatie was snel onder controle en de schade bleef beperkt. Om zeker te zijn dat er niks meer nasmeulde, werd in de tennishal een gat gemaakt in de wandbekleding. De brandweer wilde daarmee elk risico op heropflakkering vermijden.