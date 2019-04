Belastingaangifte op afspraak Erik De Block

09 april 2019

18u31 0 Wervik Het invullen van de belastingaangifte kan voor het derde jaar op rij tijdens de zitdagen in Oosthove en De Gaper op afspraak.

Medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën helpen de inwoners op donderdag 23 mei, vrijdag 24 mei en vrijdag 7 juni van 9 tot 16 uur in de stadszaal Oosthove en vrijdag 17 mei van 9 tot 16 uur in het GC De Gaper in Geluwe.

De invoering van het afsprakensysteem was de afgelopen jaren een succes. Per aangifte krijgen burgers een afspraak van tien minuten. Wie meerdere aangiften heeft, kan uiteraard meerdere afspraken maken.

Een afspraak maken kan via het speciaal telefoonnummer 056/95.20.85 of aan het onthaal in het stadhuis. Het kan niet per e-mail om op die manier dubbele reservaties te vermijden.