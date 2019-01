Bekijk ‘The Square’ vrijdag in Ciné Forum Erik De Block

17 januari 2019

09u37 0 Wervik Ciné Forum start het nieuwe jaar vrijdagavond 18 januari om 20 uur met de vertoning van The Square. Deze satire won in 2017 de Gouden Palm.

The Square is een hilarisch sociaal commentaar op de moderne mens. In een vermaard museum in Zweden houdt een kunstenaar een tentoonstelling met als doel het altruïsme te promoten. Hij doet dit door middel van het scheppen van een symbolische ruimte waar alleen maar goede dingen gebeuren. Om wat meer ruchtbaarheid aan de tentoonstelling te geven besluit de manager van het museum een meedogenloos pr-bureau in te schakelen. Maar wanneer het pr-bureau te ver gaat in zijn publiciteitscampagne, lopen de zaken uit de hand en ontstaat er publieke opschudding die de hypocrisie van de media blootlegt.

Tickets kosten 5 euro en voor leden van de Gezinsbond 4 euro.