Beheersplan voor renovatie lazeretten is goedgekeurd 30 maart 2018

02u42 0

De renovatie van de twee lazeretten op de jeugdsite d'Arke in de Koestraat komt een stap dichterbij. Het gaat om een aanslepend dossier. Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde het beheersplan goed. Het architectenbureau Schepens uit Dadizele werkt het restauratiedossier ondertussen verder af en voorziet om dit af te ronden tegen eind juni, om het definitief dossier nadien in te dienen. De opmaak van de plannen gebeurt in nauw overleg met de jeugdverenigingen Chiro Jow en KSA Grensvuur. De gemeenteraad keurde twee jaar geleden de notariële akte goed. Het kwam tot een eigendomsoverdracht van het parochiaal centrum Sint-Medardus Wervik aan de stad. Vermits de stad eigenaar werd, kan het voor de restauratie tot 80 procent subsidies bekomen. Het definitieve restauratiedossier moet voor goedkeuring worden ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Pas na goedkeuring van dit dossier zal de procedure voor de openbare aanbesteding worden opgestart.





De lazeretten zijn restanten van een Amerikaans hospitaal in de Eerste Wereldoorlog. Het is de bedoeling om die zijgebouwen weer functioneel te maken voor de jeugdverenigingen. Het voormalige Amerikaanse hospitaal is een beschermd gebouw en een zeldzame getuige van de eerste naoorlogse moeilijke jaren in een stad nabij de frontzone. (DBEW)