Begraafplaats gaat ’s avonds op slot Erik De Block

18 januari 2019

14u56 0

Door aanhoudende klachten over vandalisme en diefstal wordt de begraafplaats in de Kerkhofstraat in Geluwe ’s avonds voortaan afgesloten. De stad ziet zich genoodzaakt deze maatregel te nemen nadat het de voorbije weken heel wat klachten binnen gekregen heeft. Naast diefstal werden ook bloempotten kapot gegooid. De buren van het kerkhof zullen volgens een beurtrol ’s avonds de poort sluiten. ’s Morgens opent stadsmedewerker Dries Rousseau de poort weer.