Begeleide fietstocht naar Steenwerck 12 juni 2018

Onder begeleiding van gids Anaïs Isebaert vindt komende zaterdag een fietstocht door het groen naar Steenwerck (Noord-Frankijk) plaats. Het gaat om een organisatie van de dienst toerisme en vtbKultuur.





Er is een stop in Armentières met uitleg over het belfort, het stadhuis en de vroegere stadsbaden. De bestemming is Steenwerck, een gemeente van zo'n 3.400 inwoners en dat model kan staan voor de link met het Vlaamse verleden en de taal van de streek. Op de terugweg gaat het via glooiende wegen naar Ploegsteert en het fietspad langs het kanaal Ieper-Komen.





Er is nog een stop aan de parkbegraafplaats in Wervik.





Start om 9 uur aan de brug achter het Nationaal Tabaksmuseum. Terugkeer om 18.30 uur. Deelname kost 7 euro en 5 euro voor leden vtbKultuur. Inschrijven: 056/95.24.25. (DBEW)