Bednettertje Febe (5) straalt in eenhoorn-onesie KINDEREN IN NACHTKLEDIJ NAAR SCHOOL OP NATIONALE PYJAMADAG ERIK DE BLOCK

10 maart 2018

02u50 0 Wervik De vrije basisschool De Graankorrel nam gisteren in de vestiging Ooststraat deel aan de derde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. In het derde kleuter was Febe Fastré (5) van de partij. Ze heeft een chronische longziekte en volgt via Bednet de lessen mee vanuit haar bed.

In heel veel scholen kwamen de leerlingen gisteren in pyjama naar de klas, uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. Dat deden ze in het kader van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Ook De Graankorrel nam deel, waar Febe Fastré (5) school loopt. Het meisje is de dochter van Tim Fastré en zelfstandige kinesiste Heidi Vanslembrouck.





Ze straalde gisteren in haar eenhoorn-onesie. De band tussen Febe en haar klasgenootjes is duidelijk nog steeds heel sterk. Daar heeft haar ziekte gelukkig niets aan veranderd. "Dat vind ik ook heel belangrijk", vertelt juf Tine Joye. "In het begin van het schooljaar lag Febe in het ziekenhuis. De kinderen maakten toen tekeningen en ik bracht die naar Febe in het ziekenhuis. Heel haar bed was er versierd met hun werkjes (lacht)."





Het meisje kon in contact blijven met haar klasgenootjes dankzij Bednet. De vzw maakt het mogelijk om de lessen te volgen via internet van thuis uit. De organisatie voorziet de nodige apparatuur, waardoor de klas de Bednetter op het computerscherm ziet, en het kind vanuit bed het klasgebeuren meevolgt.





Eerste keer

"Haar ziekte is niet besmettelijk", vertelt juf Tine.





"Voelt Febe zich ziek, dan blijft ze thuis om zichzelf te beschermen. Het is de eerste keer dat er in mijn klas een computer en camera van Bednet staat. Is Febe op school, dan geef ik haar medicatie. Het toedienen wordt allemaal geregistreerd op de computer. Ze krijgt constant antibiotica. Wordt Febe zieker, dan moet ze er extra nemen. Gaat het nog niet, dan volgt een opname in het ziekenhuis."





De kleine meid doet flink haar best. "Dat is niet onbelangrijk, want volgend jaar moet ze de stap naar het eerste leerjaar kunnen zetten. Komt ze niet naar de klas, dan sturen we de werkblaadjes door. Maar Febe is gelukkig een knappe leerlinge", besluit de juf.