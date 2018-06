Bart Kaëll en tributeband U2 op Zomerkermis 23 juni 2018

Het programma voor de vijfdaagse Zomerkermis in augustus ligt volledig vast. Op het groot podium op het Sint-Maartensplein zijn er weer heel wat optredens. Zondag 19 augustus om 21 uur treedt Bart Kaëll op. Hij staat al dertig jaar op de planken en scoorde heel wat hits zoals 'La Mamadora', 'De Marie-Louise', 'Zeil je voor het eerst'.





Op Zotte Maandag 20 augustus om 21.30 uur treedt U2BE op. In Europa een van de meest authentieke en professioneel gebrachte tributebands van U2 van Europa. Pas ontstaan in 2016 bouwt de band aan een stevige reputatie. (DBEW)