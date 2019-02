Bart Braem nieuwe voorzitter van Open Vld Erik De Block

04 februari 2019

14u41 0 Wervik Bart Braem is waarnemend voorzitter van de Wervikse meerderheidspartij Open Vld. Hij volgt Christophe Dejan op, die door zijn drukke, professionele bezigheden had aangekondigd de voorzittersfakkel door te geven na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bart Braem was ondervoorzitter en is nu waarnemend voorzitter met unanieme goedkeuring van het bestuur. In het najaar volgen er bestuursverkiezingen, zoals in alle plaatselijke afdelingen van Open Vld. Christophe Dejan blijft wel bestuurslid van Open Vld. “We zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en als harde werker achter de schermen”, benadrukt eerste schepen Bert Verhaeghe.

Open Vld nam aan de gemeenteraadsverkiezingen deel in een kartel met Groen en Positief Project. Dat leidde tot een stadslijst. Braem coördineert ook de samenwerking binnen de stadslijst. De stadslijst heeft geen bestuur, maar er is wel structureel overleg tussen de schepenen, fractieleden en de kandidaten van de lijst.