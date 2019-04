Bakker bouwt ‘Wervik Stoasche’ om tot feestzaal “Maar we gaan de charme van het gebouw bewaren” Erik De Block

04 april 2019

18u36 0 Wervik Bakker Ludovic Catteeuw (37) en zijn echtgenote Karolien Ramon (39) uit Marke zijn de nieuwe eigenaars van het station in Wervik. Volgend jaar willen ze er een feestzaal van maken. “Wie het huurt, zal vrij zijn van traiteur”, zegt Ludovic. “In de gewezen publiekszaal komen er veertig zitplaatsen. Voor bijvoorbeeld een walking-diner zal er plaats zijn voor zestig tot tachtig mensen.”

Het eerste stationsgebouw in Wervik dateert uit 1853, maar werd tijdens WO I zwaar beschadigd. Rond 1924 werd het vervangen door een station in wederopbouwstijl. In 2001 werd het station na renovatie beschermd. In oktober 2015 sloot de NMBS het loket. Vorig jaar besloot de NMBS het gebouw te verkopen. “Op Facebook had ik gezien dat het station te koop stond en zijn we eens komen kijken. Mijn echtgenote is opgegroeid in Wervik, dus dat heeft onze aankoop wel een beetje beïnvloed. In het begin wist ik niet meteen wat we ermee zouden doen of hoe we dit konden combineren met de bakkerij. We hebben even met het idee gespeeld om hier een tweede bakkerij van te maken, maar daar hebben we uiteindelijk van afgezien. We besloten er een feestzaal van te maken.”

Beschermd pand

“Omdat het gebouw beschermd is, moeten we van het Agentschap Onroerend Erfgoed bepaalde voorschriften volgen”, gaat Ludovic verder. “De houten ramen zullen we laten restaureren. De vloer in de publiekszaal is niet beschermd, maar in de loketzaal wel. Ook de loketten zijn beschermd, maar we willen sowieso de charme van het gebouw bewaren. In de loketzaal gaan we in het midden wel een doorgang aanleggen. Er komen verder een professionele keuken, een rustieke bar en ook nog een nieuw plafond.”

Authentieke kleuren

“Voor de veiligheid komt er aan de kant van het perron en vooraan in de Stationsstraat doorlopend tot aan de toiletten een omheining. Tussen het station en het sanitair blok zullen we bijvoorbeeld een springkasteel kunnen plaatsen. De toiletten gaan we gewoon wat opfrissen en schilderen. Het gebouw krijgt overigens ook de authentieke kleuren uit 1924 terug. Wat dat wordt, blijft nog een verrassing", lacht Ludovic. “Mensen zullen de feestzaal kant en klaar kunnen huren. Recepties en vergaderingen zullen ook mogelijk zijn, maar huurprijzen weten we nog niet. We hopen midden volgend jaar te kunnen openen.”

Spar

Het koppel moest ook op zoek naar een naam voor hun feestzaal. “Het was geen makkelijke zoektocht”, geeft Karolien toe. “We hadden een paar ideeën, maar uiteindelijk wordt het ‘Wervik Stoasche’, in het dialect dus.”

Ludovic en Karolien hebben eerder op de hoek van de Menensesteenweg en Hellestraat in Wervik de gewezen supermarkt Spar opgekocht. De grote handelsruimte staat te huur.