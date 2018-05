Badeendjes Canard Koerse drijven andere richting uit 07 mei 2018

Serviceclub Lions Club Ieper-Poperinge heeft gisteren voor de eerste keer een Canard Koerse op de Leie in Wervik georganiseerd. Vanuit een bak met valluik werden 4.912 badeendjes in de Leie gelost. Dat gebeurde met ruime vertraging. Bovendien moest de richting worden gewijzigd door de stroming van het water. De badeendjes dreven dus niet richting Oosthove, maar richting de Leiebrug.





Deelnemen kostte vijf euro. Wie een kraslotje kocht met daarop een persoonlijke code en zich registreerde maakte kans op een prijzenpot van tienduizend euro. Het prachtig weer lokte een massa volk naar het jaagpad langs de Leie. "We hadden zo'n grote respons niet verwacht", geeft Wim Noyez namens de organisatoren toe. "We zijn de stad dankbaar voor de medewerking. Het is hier alvast een mooie locatie", vindt Noyez.





"De voorbereidingen zijn in november begonnen", zegt voorzitter Luc Van Holzaet van serviceclub Lions Club Ieper-Poperinge, die veertig leden telt. "Een commissie van acht leden heeft er werk van gemaakt."





De opbrengst gaat naar 't Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat in Wervik, een afdeling van De Lovie. (DBEW)