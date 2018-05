Babbel met omwonenden over plannen school 30 mei 2018

In het lokaal dienstencentrum De Spie is er donderdag om 19 uur een feedbackmoment over het inrichtingsplan Geluwe. De stad heeft plannen voor een herbestemming van de vrije basisschool De Graankorrel in de Oude Beselarestraat, met onder meer woongelegenheden en groen. De stad laat zich hiervoor begeleiden door de intercommunale Leiedal.





Dit inrichtingsplan werd begin maart voor de eerste maal gepresenteerd in dienstencentrum De Spie. "Op basis van de ontvangen feedback willen we met de bewoners een rondetafelgesprek houden over het voorgestelde plan", zegt schepen Bert Verhaeghe (Open Vld). "Aan de tafels zal er over twee thema's worden nagedacht: de schoolsite en de toekomstige invulling van het binnengebied." (DBEW)