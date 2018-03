B&B Terra Sana wordt wellness 17 maart 2018

B&B Terra Sana in de Stokstraat is verkocht. Immo Lietaer vond in amper vier maanden een koper. De vorige uitbaatster, Ann Heyman, startte er ruim tien jaar geleden met een B&B, maar verhuisde onlangs met haar man Marc Leclercq naar Dranouter. "We verkopen hier alles omdat mijn gezondheid het laat afweten en het te lastig wordt", aldus Ann. "Ik wil meer rust." Terra Sana bevond zich naast het woonhuis in een gerenoveerde hoeve. Rond de B&B liggen weiden en paardenstallen die ook verkocht zijn. De kopers willen voorlopig anoniem blijven. "Ze willen de activiteiten uitbreiden naar een wellness- en ontspanningsoord. Er komt ook een zwembad", klinkt het bij Immo Lietaer. (XCR/DBEW)