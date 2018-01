Avondwandeling De Vlier 02u57 0

Gemeenschapsschool voor buitengewoon onderwijs De Vlier in de Guido Gezellestraat organiseert zaterdag 20 januari voor de derde keer een avondwandeling. Er is vrije start tussen 18 uur en 19.15 uur. Inschrijvingen in de school. De route leidt de wandelaars door de straten van Geluwe. Onderweg worden ze getrakteerd op een licht- en vuurspektakel, beestig leuke animatie en een opwarmertje. Deelnemen kost 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot 12 jaar. De opbrengst is ten voordele van De Vlier. (DBEW)