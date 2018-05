Autoshowroom nieuwe hobby voor meubelfabrikant ONDERNEMER ANDRÉ OLLEVIER (76) VERKOOPT NU OOK WAGENS ERIK DE BLOCK

15 mei 2018

03u14 0 Wervik De succesvolle ondernemer André Ollevier (76) weet van geen ophouden. De meubelfabrikant investeert op 'zijn oude dag' nu ook nog in U Cars, met aan- en verkoop van jonge tweedehandsauto's. Zijn gewezen meubelwinkel De Stijgbeugel langs de Geluwesesteenweg dient als showroom.

"We gebruikten deze ruimte als stockage van meubels", zegt André. "We verhuisden dat naar de zetelfabriek Europe in de Robert Klingstraat en dus kwam dit hier vrij. De aan- en verkoop van auto's is voor mij eens wat anders. Auto's zijn trouwens een hobby van mij. De heel goede ligging van de zaak is hier een extra troef. Op deze gewestweg is er enorm veel passage. We gaan ook veel publiciteit maken."





U Cars is begonnen met fietsenhandelaar Marc Cailliau uit de Molenstraat in Wervik en de succesvolle rallypiloot Davy Vanneste. "Voor alle duidelijkheid: André Ollevier is de investeerder", benadrukt Marc. "Een geluk dat hij dit wil doen. Mijn dochter is de vriendin van zijn kleinzoon Bram. Ik doe de aan- en verkoop. Nu staan er 45 à 50 auto's. Maar het aantal zal verdubbelen. Voor mij gaat er hier alvast een kinderdroom in vervulling."





André Ollevier vertelt openhartig over zijn gedrevenheid op zijn leeftijd. Ook de meubelwinkels Toff, Nikelly (beiden Dottenijs) en Lambermont (Bertrix) zijn van hem en lokken vooral klanten uit Frankrijk. Daarnaast is er ook nog het transportbedrijf Confotrans en de meubelfabriek Lievens (Tielt). Met Confortluxe is het allemaal in 1965 begonnen.





Zijn drie kinderen Rudy, Jimmy en Heidi draaien mee in de diverse ondernemingen. "Ik ben maar tot mijn veertiende naar school geweest en had moeite met rekenen", aldus André, die nu behoort tot de Rijkste Belgen. "De slimste van de klas zei me dat ik heel mijn leven een sukkelaar zou zijn en dat stimuleerde me (lacht). Gelukkig maakte ik de gouden jaren mee en heb ik overal enorm goede medewerkers."





Trombose

Qua gezondheid komt hij na een trombose van ver terug en dat beseft de man met de eeuwige rode trui maar al te goed. Hij rijdt opnieuw zelf met de auto. "Mijn gezondheid moet goed blijven en dan komt al de rest vanzelf", vertelt André Ollevier. "Al mijn ondernemingen zijn voor mij een hobby. Het mooie daaraan is dat ik 's avonds per fax van elke firma de omzet per verkoper krijg. We kopen aan in China, Vietnam, Kroatië, Kosovo en sedert onlangs ook Albanië. Weet je, ik ga elke dag naar een zaak. Voor de verre verplaatsing naar Bertrix doe ik beroep op een chauffeur. Ik ga ook regelmatig kijken naar mijn vier springpaarden. Zo blijf ik jong."





U Cars is alle dagen open. Maandag op afspraak.