Automobilist ramt geparkeerde wagen 18 juni 2018

Een jonge bestuurder uit Menen is gisteren rond 6.30 uur op de Laagweg in Wervik tegen een geparkeerde auto gebotst. De man had na een avondje uit een vriend uit Wervik naar huis gebracht, maar verloor plots de controle over het stuur. Hij knalde met zijn Skoda Fabia tegen de geparkeerde Peugeot 208 van Nancy Knockaert. Door de klap belandde de Peugeot in de haag van de buren. De Fabia ging over de kop, maar kwam uiteindelijk op zijn wielen tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Beide wagens zijn rijp voor de schroothoop. (DBEW/VHS)