Autoluwe schooldag in De Graankorrel 16 mei 2018

Vrije basisschool De Graankorrel organiseerde een autoluwe schooldag waarbij ouders werden aangespoord om hun kinderen te voet of per fiets naar school te laten komen. Politie en gemachtigde opzichters stonden paraat op de drukste punten om hen te helpen bij het oversteken. De leerlingen die het best scoorden als 'veilige fietsers' vielen in de prijzen. Dat waren Kyra Galle, Elisa Deceuninck, Lore Vereecke, Ferre Bekaert, Emerique Debaene, Thibo Verhaeghe, Saar Demey en Louis Victor Portier. Extra dankwoorden waren er voor de gemachtigd opzichters en wijkagent Marc Claus.





(DBEW)