Autodief blijft in cel 10 maart 2018

Een 33-jarige man uit Wervik blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer in Ieper. S.R. kon op 20 december worden geklist nadat hij enkele dagen voordien met de Peugeot 2008 van een bewoner uit de Menensesteenweg in Wervik aan de haal ging. De wagen dook even later wat verderop weer op, met 280 extra kilometers op de teller. S.R. wordt ook verdacht van inbreuken op de drugswet. (LSI)