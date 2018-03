Auto ofwel gestolen, ofwel gewonnen met spelletje biljart 21 maart 2018

Voor de rechter in Ieper hebben twee mannen zich moeten verantwoorden voor het stelen van een wagen. De beklaagden beweerden dat ze de Kia gewonnen hadden na een spelletje biljart.





M.M. (27) en E.D. (27), twee Fransen, worden ervan beschuldigd de wagen van C.V. te hebben gestolen. Ze namen de sleutels van het voertuig mee nadat C.V. ze had laten liggen op café. Later zouden ze naar eigen zeggen de wagen wel hebben teruggebracht. "Die twee mannen hebben die auto niet gestolen", aldus meester Marc Decramer, die de twee verdedigde. "Ze wonnen de wagen na een spelletje biljart op café. Die gasten kennen elkaar goed en in de ambiance van het moment hadden ze een spelletje gespeeld met de wagen als inzet. Toen de eigenaar ontnuchterd was, diende hij dan toch klacht in. Er is echter geen sprake van diefstal."





Vonnis op 16 april. (CMW)