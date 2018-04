Auto knalt tegen geparkeerde bestelwagen 03 april 2018

Langs de Geluwesesteenweg in Wervik is zondagavond een auto tegen een geparkeerde bestelwagen van de technische dienst van het OCMW van Wervik gebotst. De Peugeot 206 van D.T. (25) uit Wervik kwam uit het centrum . Na een bocht naar rechts verloor hij de controle over het stuur. Naar verluidt omdat zijn passagier naast hem in slaap viel en in de bocht op zijn arm terechtkwam. Door een bruuske beweging aan het stuur schampte de wagen eerst een geparkeerde Peugeot 3008 van een buurtbewoner om daarna vol op de linkerhoek van de bestelwagen van het OCMW terecht te komen. Passagier H.C. (23) uit Wervik raakte gewond aan het hoofd en werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de automobilist reed mee in de ambulance voor een check-up. (LSI)