Auto in panne op overweg, aanrijding net voorkomen 07 juni 2018

De bestuurster kwam tot stilstand op de sporen, het kwam net niet tot een aanrijding met een trein. "De treinbestuurder zag de auto in de verte stilstaan en activeerde meteen de noodrem en stuurde een alarm uit.", zegt Frédéric Petit van Inrabel. De trein kwam uiteindelijk tot stilstand naast de auto, het voertuig stond op het andere spoor." Bij het incident raakte niemand gewond. De auto werd van de sporen getrokken, na tien minuten was de spooroverweg alweer vrij. De trein die de noodstop maakte, liep 30 minuten vertraging op. Twee andere treinen liepen vijf minuten vertraging op door het incident.





