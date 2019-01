Audio-opname gemeenteraad voldoende? “Installeer webcam en zorg voor livestream” Erik De Block

31 januari 2019

15u18 0 Wervik Omdat het sinds januari wettelijk in alle gemeenten moet, wordt de gemeenteraad voortaan opgenomen. De audio-opname is te beluisteren op de website van de stad.

“We proberen telkens binnen de week het zittingsverslag online aan te bieden”, aldus de nieuwe schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Burgers zullen gemakkelijk kunnen selecteren per agendapunt of per gemeenteraadslid. Het gaat om een gebruiksvriendelijk systeem. Tegelijk is het een leerproces en ook voor ons een experiment.”

Als het van fractieleider Bercy Slegers (CD&V) afhangt, dan komen er in de raadzaal ook twee camera’s en een livestream. “Wat het systeem nog performanter zou maken”, aldus Bercy. “Laat ons de gemeenteraad interactief maken. Een livestream zou nog een pak transparanter zijn. Niet alleen grote steden doen dat, ook kleinere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Koekelare, werken met een webcam tijdens de gemeenteraad.” Geïnteresseerden zouden dus bijvoorbeeld thuis de gemeenteraad kunnen volgen. “Ik vind dat een interessante piste”, reageert schepen Pynket. “Ik wil wel eerst meer informatie over de kostprijs en over het wettelijke kader.”

Toch even het geheugen opfrissen. Toen Bart Pynket in de oppositie zat deed hij op de gemeenteraad in april 2009 net hetzelfde voorstel als Bercy Slegers nu….Pynket stelde toen de vraag of het wettelijk toegelaten is om in de raadzaal een videocamera te plaatsen. “In het kader van openbaarheid van bestuur zou de gemeenteraad dan kunnen worden gefilmd”, aldus Pynket toen. Met zijn vraag kon burgemeester Johnny Goos (sp.a) destijds niet lachen. “Laat ons toch op een ernstige manier werken. Met wat zijn we bezig?”