Attesten voor leerlingen tekenacademie 23 juni 2018

02u34 0

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst heeft tijdens de eindejaarstentoonstelling attesten uitgereikt aan de leerlingen van het filiaal Wervik. In het zesde leerjaar van de lagere graad waren dat Lieze Ares, Celestien Arnaert, Lies Baccarne, Noor Blomme, Lora Claeys, Ilona Degezelle, Ramon Forrez, Jurre Libbrecht, Axel Vanriette, Mateo Vantomme en Noud Durnez. Ze ontvingen ook een boek. Tom Descamps, Jakke Stofferis, Lieke Vandecandelaere en Lotte Vanderbemden zijn afgestudeerd in de middelbare graad en kregen een boekenbon. De eindejaartentoonstelling vond plaats in de Sint-Janskapel op de Steenakker.





(DBEW)