Aspi's feesten op Fantaspi 10 februari 2018

De Aspi's van Chiro Jow organiseren vandaag zaterdag op de jeugdsite d'Arke in de Koestraat de derde editie van Fantaspi. In volgorde spelen dj's Moca (21 uur), Lennert V (22 uur), Mase (23.30 uur), Tibo (1 uur) en Clarck (2.30 uur). Tickets kosten in voorverkoop 4 euro en zijn te koop in café Sultan. Aan de ingang kosten tickets 6 euro. Er is van 21.30 uur tot 22 uur een happy half hour. (DBEW)