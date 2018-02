Asia (21) ontroostbaar: foto's van overleden broer gaan in vlammen op 16 februari 2018

02u40 0 Wervik Asia Degryse (21) is gisteren niet alleen haar geliefd autootje verloren. Ook onvervangbare foto's van haar overleden broer gingen in vlammen op. Ze was ontroostbaar en moest door haar familie ondersteund worden.

De brandweer is gisteravond iets voor 20 uur naar de Bareelstraat gesneld voor een autobrand. De blussers werden bij aankomst geconfronteerd met een felle brand die de hele binnenzijde van een Ford Ka verwoestte. De eigenares van het voertuig, Asia Degryse (21), was in shock. De jonge vrouw was even tevoren met haar tweedehands cabriootje, waarvan ze nog maar twee jaar de trotse eigenares was, vertrokken van bij haar huis in de Hansbekestraat waar ze samen met haar moeder woont. Ze wilde een vriendin ophalen om samen te gaan fitnessen. "Toen ik onze straat uitreed rook ik een brandgeur door de ventilatie." Asia Degryse kon niet anders dan haar autootje aan de kant zetten. Toen ze uitstapte zag ze rook van onder de motorkap komen. Seconden later waren er ook vlammen zichtbaar. De bestuurster liep in paniek terug naar huis om alarm te slaan. Na de bluswerken was ze niet alleen ontroostbaar vanwege het verlies van haar cabrio, maar ook omdat in de brand onvervangbare foto's van haar overleden broer verloren gingen. De jonge vrouw werd opgevangen door familie en vrienden. (VHS)