Archeologische site rond Medarduskerk open voor bezoekers 16 februari 2018

Sinds begin vorige week is een team archeologen van Monument Vandekerckhove opgravingen aan het doen op de site rond de Sint-Medarduskerk. Voor het archeologisch onderzoek zijn in totaal 45 werkdagen voorzien. Nadien starten half april de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat en Pastorijstraat. Komende dinsdag tussen 15 en 16 uur is iedereen welkom om onder begeleiding van de archeologen de site te bezoeken en een woordje uitleg te krijgen. Geïnteresseerden melden zich dinsdag aan de ingang van de kerk. Inschrijven is niet nodig. De deelname is bovendien gratis. Na het bouwverlof volgt dan nog een groot publieksmoment rond het archeologisch onderzoek. Concrete informatie daarover volgt later nog. (DBEW)