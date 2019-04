Aperitiefconcert Wervikse Big Band Erik De Block

04 april 2019

In de zaal van ’t Kapittel is er zondag 7 april om 11 uur een aperitiefconcert door de Wervikse Big Band, onder leiding van dirigent Lieven Maertens uit Kortrijk. Voor de zang zorgt de Wervikse Isabelle Christiaen. De Wervikse Big Band behoort tot de Stadsharmonie Wervik en repeteert op zondagvoormiddag in ’t Kapittel.

Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de deur 10 euro, inbegrepen een aperitief. Kinderen jonger dan twaalf jaar gratis. Tickets zijn te koop in ’t Kapittel.