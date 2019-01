André Brasseur & Band in Forum Erik De Block

16 januari 2019

16u12 0 Wervik In het GC Forum treedt op zaterdag 19 januari André Brasseur (79) op. Hij wordt begeleid door Dirk Jans (drums), Ben Van Camp (gitaar), Ben Brunin (bas), Jo Hermans (trompet) en Wietse Meys (sax).

De comeback van André Brasseur in 2016 is een van de mooiste muziekverhalen van de jongste jaren. De koning van het Hammondorgel keert na 40 jaar in de vergetelheid terug met een jonge en straffe begeleidingsgroep. André Brasseur is een absolute topper. De hammondvirtuoos heeft met Early Bird Satellite’ (1965) een wereldhit op zijn naam staan. Hij was in de jaren 60 en 70 de chouchou van James Brown en Claude François. En hij speelde mee tijdens de grootste successen van Vaya Con Dios. Tickets kosten 22 euro. Ticketfoon : 056/95.24.17.