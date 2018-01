Anderstaligen leren Nederlands in taalcafé van OCMW 02u40 0

Het OCMW van Wervik begint binnenkort met een taalcafé voor anderstaligen. Het voorstel komt van schepen van Integratie Sanne Vantomme (N-VA).





"Taal verbindt ons allemaal. Omdat inburgering een hoofdtaak van het OCMW is, stelde ik dit voor aan voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). In buurthuis De Kier vinden elke maand twee sessies plaats, de eerste, in de namiddag in het kader van een inburgeringstraject, de tweede vrijwillig."





Het OCMW werkt voor dit nieuw initiatief samen met Open School. "Het taalcafé moet een ontmoetingsplaats zijn voor anderstaligen, waarbij het 'ruilen' van talen in een ongedwongen omgeving centraal staat", aldus Ghesquière. "Onder toezicht van een professional en een vrijwilliger wordt er gewerkt rond bepaalde thema's. Er zullen ook spelletjesavonden zijn. Uiteraard is het de bedoeling dat de groep zelf de aangesneden thema's kan bepalen."





De deelname is gratis. (DBEW)