Allereerste taalcafé voor anderstaligen 01 maart 2018

02u41 0

Het OCMW van Wervik is met een taalcafé voor anderstaligen begonnen. De eerste keer in buurthuis De Kier waren er twaalf deelnemers van verschillende nationaliteiten. Hun moedertaal is Russisch, Arabisch, Irakees en Frans. "We vinden dat een redelijk aantal voor de eerste keer", aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "We hopen dat het aantal deelnemers groeit en dat de huidige deelnemers voor mond-aan-mondreclame zullen zogen."





Vrijwilligers Stef Desodt (Geluwe) en Liliane Janssens gaven de les. Het OCMW doet alvast een oproep naar nog meer vrijwilligers om het taalcafé voor anderstaligen te helpen verzorgen. Het voorstel voor een taalcafé komt van schepen van Integratie Sanne Vantomme (N-VA).





Het taalcafé zal voortaan elke derde maandag van de maand van 18 tot 20 uur plaatsvinden. Deelnemers moeten niet vooraf inschrijven en komen gewoon langs. De deelname is gratis. Meer info 056/95 26 22.











(DBEW)