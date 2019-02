Alle raadsleden krijgen tablet om papierberg te verminderen Erik De Block

27 februari 2019

18u45 0 Wervik Wervik werkt mee aan een duurzaam klimaat en wil de papierberg zoveel mogelijk verkleinen.

Alle gemeenteraadsleden krijgen daarom van de stad een tablet. “We hebben besloten alle documenten voor raadsleden en schepenen alleen nog maar digitaal beschikbaar te maken”, vertelt schepen van Duurzaam Beleid en Digitalisering Bart Pynket (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Op vraag van bepaalde raadsleden werden vooraf nog geprinte dossiers bezorgd. Op het einde van een legislatuur is dat een serieuze papierberg. Daar willen we nu een lijn onder trekken. Vanaf nu gaan we volledig op de duurzame en digitale weg. Ook binnen onze organisatie gaan we kijken hoe we die lijn kunnen doortrekken. Onze ICT-dienst heeft software voorzien, zodat elk raadslid alles kan raadplegen.”