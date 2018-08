Alle namen ingevuld op nieuwe stadslijst 29 augustus 2018

Open Vld-Groen-Positief Project stelde als laatste in de rij de volledige stadslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor. Eerder werden al diverse namen bekendgemaakt. Groen krijgt twee plaatsen, Positief Project drie. De overige twintig namen zijn allemaal kandidaten van Open Vld. Jana Bekaert uit Geluwe gaf als allerlaatste haar woord. Ze is deze zomer hoofdanimator tijdens de stedelijke speelpleinwerking en is een ex-leidster van Chiro Speratoker. In het nieuw werkjaar wordt ze de nieuwe volwassenbegeleider van deze jeugdbeweging.





Een nieuwe naam is ook Kristien Bostyn uit Geluwe. Ze is leerkracht en hobby-landbouwer. Opmerkelijk op de lijst zijn broer en zus Robin en Stephanie Depoorter uit Wervik. "Dertien kandidaten staan voor de eerste keer op een lijst", aldus lijsttrekker en schepen Bert Verhaeghe. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. We hebben een mix van ervaring en jong geweld. Vijftien kandidaten wonen in Wervik, twee in Kruiseke, zes in Geluwe en twee op Ter Hand.





Verschil maken

OCMW-raadsleden Dominique Carlier (Open Vld) en Carine Lewille (Positief Project) zijn geen kandidaat meer. De stadslijst stapt met de slogan 'Een bruisende stad voor iedereen' naar de kiezer. "Met deze lijst kunnen we echt het verschil maken", aldus de ambitieuze lijsttrekker.





Het is jaren geleden dat er in de Tabaksstad 'maar' vier lijsten zijn. Vlaams Belang haakt af en Positief Project vormt dus een kartel met de meerderheidspartij Open Vld. Vraag is naar waar de 630 lijststemmen voor het Vlaams Belang zullen gaan. (DBEW)