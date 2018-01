Algemene kennisquiz Davidsfonds 02u48 0

De inschrijvingen voor de vierde editie van de algemene kennisquiz Tafel van Vier op zaterdag 10 februari om 19.30 uur in zaal Ter Linde in Geluwe zijn aan de gang. Het gaat om een organisatie van het Davidsfonds Wervik en Geluwe. Inschrijving per groep van vier deelnemers kost twintig euro. Zoals vorig jaar is er weer een gratis tombola met waardevolle prijzen en krijgt iedereen een attentie. Inschrijvingen tot uiterlijk 5 februari: geluwe@davidsfonds.net. (DBEW)