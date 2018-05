Aldi weer open, mét vernieuwd interieur 19 mei 2018

02u38 0

In april vorig jaar ging het nieuwe filiaal van de warenhuisketen Aldi in de Komenstraat open. De supermarkt was deze week gesloten. Om de klanten nog beter te dienen werd het interieur vernieuwd. "Het wordt aangenamer winkelen en er ligt meer nadruk op verse producten zoals brood, groenten en fruit", zegt Dieter Snoeck van Aldi. Vandaag gaat Aldi opnieuw open. Via de postbode werd woensdag in alle brievenbussen van de Tabaksstad een folder over de opening verspreid. "Het filiaal in Wervik wordt als een van de allereerste in België omgebouwd naar het allernieuwste Aldi-winkelconcept", zegt Dieter Snoeck. "De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting. De broodafdeling bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere malen per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken."





De ombouw van de winkel in Wervik maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. Voor de grootste investering ooit voor Aldi België, trekt de groep 350 miljoen euro uit





(DBEW)