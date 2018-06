Albanese moordenaar niet in rechtbank door staking 27 juni 2018

De rechtbank van Ieper heeft de zaak tegen Erjon Sejdiraj (40), de Albanese moordenaar die jaren een dubbelleven leidde in Geluwe, uitgesteld. Door de vakbondsactie in de gevangenissen kon de beklaagde niet worden overgebracht naar Ieper.





Sejdiraj, die zich moet verantwoorden voor valsheid in geschrifte, valse naamdracht en oplichting, wacht mogelijk een extra celstraf in Ieper. In Italië kreeg hij 20 jaar voor de moord op een prostituee. De man leefde jaren in Geluwe, waar hij trouwde en kinderen keek, zonder dat iemand iets van zijn verleden afwist. Op een bepaald moment werd hij ontmaskerd, opgepakt en uitgeleverd aan Italië. Na zijn veroordeling kwam hij terug naar een Belgische gevangenis. Zijn zaak wordt nu echter uitgesteld tot 8 oktober. Door de staking in het gevangeniswezen kon de beklaagde niet worden overgebracht van de gevangenis van Sint-Gillis naar Ieper. "Iedereen heeft het recht om op zijn proces aanwezig te zijn", zei de rechter. (CMW)