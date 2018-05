Albanees terecht voor inbraken 08 mei 2018

Een 20-jarige Albanees bekende dat hij tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar in Roeselare, Wervik en Komen zes inbraken pleegde. Het Openbaar Ministerie eiste een effectieve celstraf van achttien maanden. Gerald S. kon geïdentificeerd worden dankzij een vingerafdruk na een inbraak in Roeselare. Hij vertelde aan de rechter dat hij op dievenpad trok omdat hij een schuld van 12.000 euro moest terugbetalen. Hij verblijft nu in de cel.





(LSI)