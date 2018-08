Al vanaf woensdag kermissfeer in De Bierpompe 16 augustus 2018

De tabaksstad maakt zich op voor de vijfdaagse Zomerkermis, vanaf komende vrijdag tot en met dinsdag. In jeugdhuis De Bierpompe op de hoek van de Donker- en Nieuwstraat begint het zelfs al woensdag met optredens van The RG's en Quails.





The RG's is een Kortrijkse band die eerder op Grensrock in Menen speelde en dit jaar een nieuwe elpee uitbracht. Ze staan garant voor stevige rock. Quails speelt rock en metal. Donderdag is er een beerpongtornooi.





Vrijdag start er na de laatste groep op Rock op het Plein vanaf middernacht een afterparty met dj Growzy. Zaterdag is er een barbecue en een afterparty. Ook zondag en op Zotte Maandag zijn er optredens, allemaal gratis bij te wonen.





(DBEW)