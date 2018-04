Al bijna 1.600 badeendjes voor Canard Koerse 16 april 2018

Op zondag 6 mei organiseert Lions Club Ieper-Poperinge de allereerste Canard Koerse op de Leie in Wervik. Canard Koerse is beter bekend als de Duck Race. Hierbij worden badeendjes gelost vanuit een bak met valluik in de Leie. Deelname kost vijf euro. De opbrengst is voor een goed doel: Susterhuus in de Grauwe Zusterstraat in Wervik, een afdeling van De Lovie waar volwassenen met een verstandelijke beperking wonen. Er zijn reeds bijna 1.600 deelnemende eendjes geregistreerd. De wedstrijd zal plaatsvinden in de buurt van de nieuwe Leiebrug, op het stuk tussen het stadsdomein Oosthove. Info op www.canardkoerse.be. (DBEW)