Al 75 afvalrapers houden Wervik proper BURGERINITIATIEF BLIJKT NA 1,5 MAAND ONVERWACHT SUCCES ERIK DE BLOCK

27 maart 2018

03u11 0 Wervik 1,5 maand na de eerste infovergadering telt het burgerinitiatief Proper Wervik al 75 vrijwilligers: een onverhoopt succes. Wij gingen met enkele onvervalste afvalrapers op pad. "In de gracht vond ik zelfs omgereden verkeersborden."

Erepolitierechter Chris Voet steekt als coördinator zijn schouders onder een ambitieus project: Wervik, Geluwe en Kruiseke zwerfvuilvrij maken én houden. Daarvoor kan hij intussen rekenen op 75 mensen. "Nu al zoveel vrijwilligers had ik nooit durven op hopen, althans niet in zo'n korte tijd", zegt coördinator Chris Voet. "Iedere dag komen er nog bij. De verwerking van de gegevens van de vrijwilligers - iedereen wordt via de stad verzekerd - vraagt wel wat tijd, zodat vandaag nog niet iedereen aan de slag is, maar het komt in orde. Nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom, vooral ook uit Geluwe. Ondertussen zijn ook al de stickers en affiches klaar. En naast de Facebookpagina Proper Wervik is er ondertussen al een website." Die vind je via sites.google.com/view/properwervik.





Op prospectie

De vrijwilligers zetten zich meteen voor de volle honderd procent in. Zo ook Wim Vanmeenen (41) en zijn gezin uit de Geluwesesteenweg. "Begin februari kwam Chris Voet langs met de vraag of we het zagen zitten om mee te doen", vertelt Wim. "We zijn begonnen met de Aststraat hier vlakbij. We wisten dat het er erg vuil lag. Toen we de eerste keer met ons gezin op prospectie gingen, waren we onder de indruk dat er zoveel afval lag. Ik doe ook een deel van de Oude Beselarestraat naar de N58 toe. We komen momenteel uit op een dertigtal restafvalzakken."





Triporteur

Wim maakt van de nood een deugd. Tijdens het afval verzamelen werkt hij ook aan zijn conditie. "Toen ik in de media zag dat plogging - een combinatie van joggen en zwerfvuil rapen - een hype aan het worden was, besloot ik dat ook te doen. Ik loop graag en stippelde een een traject uit van ongeveer zes kilometer. Bij deze een oproep: het zou leuk zijn als er nog meer joggers of leden van een atletiekclub aan plogging doen." Johnny Booghs (54) uit de Mesenstraat toert rond met zijn 'triporteur' of bakfiets. "Handig, want daardoor kan ik veel meenemen", zegt Johnny. "Ik doe een deel van de Kruisekestraat, vanaf de molen tot aan de kapel boven op de Amerikaberg. Zondagnamiddag nam ik er ook de Blokstraat bij. Ik ging al driemaal op pad. Het resultaat: elf witte restafvalzakken, zes paarse en een 30-tal flessen. In de gracht vond ik zelfs omgereden verkeersborden." In Geluwe is Angelo Demuynck uit de Groenesprietstraat een van de vrijwilligers. "In de buurt waar ik normaal gezien wandel met mijn hond Taika, raap ik zwerfvuil op", zegt Angelo. "Na die toer, goed voor een afstand van twee kilometer, kom ik uit op vijf witte restafvalzakken. Ik ben onder de druk van wat er ligt. Papier, wijnflessen, tot zelfs een rooster van een oven."