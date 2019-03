Agressor slaat eerst echtgenote en richt zich daarna ook op ambulancier Alexander Haezebrouck & Erik De Block

02 maart 2019

In de Magdalenastraat in Wervik kwam het gisteravond tot een hoog oplopende ruzie tussen een echtpaar. Het ging zelfs zo ver dat de vrouw enkele rake klappen moest incasseren van haar man. De politie en de hulpdiensten snelden ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Dat maakte geen indruk op de man, hij richtte zijn woede plots op een ambulancier. Ook hij kreeg enkele slagen te verduren. De ambulancier raakte zeer licht gewond en is niet arbeidsongeschikt. De agressor werd een tijdje bestuurlijk aangehouden maar mocht de cel al snel weer verlaten.