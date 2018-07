Afvalcoach gaat inwoners begeleiden 18 juli 2018

De stad en de afvalintercommunale Mirom Menen starten met de inzet van de 'afvalcoach'. Een van de taken wordt de begeleiding van inwoners bij het correct sorteren van pmd. Paarse afvalzakken waarvan de inhoud niet voldoet, krijgen een zwarte sticker in de vorm van een handje. Daardoor blijven die zakken vaak staan na de ophaalronde. Dit verstoorde de netheid van Wervik. "We merken dat mensen soms met vragen blijven zitten rond wat er wel en niet in de paarse zak mag. Niet iedereen vindt even gemakkelijk de weg naar de informatiekanalen om hem daarbij te helpen. Face-to-face communicatie is dan de beste manier om die mensen te bereiken. Het woordje 'coach' staat voor de persoonlijke benadering naar burgers toe, om hen te informeren en te motiveren bewuster met afval om te gaan", aldus directeur Joris Vandecasteele van Mirom Menen.





De afvalcoach gaat niet om een nieuwe aanwerving. "Iemand met ervaring op het containerpark zal die functie invullen", aldus schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "In een eerste fase zal hij registreren waar er allemaal foute paarse afvalzakken blijven staan. De volgende stap is dan gaan aanbellen bij de bewoners."





"Bij afwezigheid, krijgt de bewoner een flyer in de bus. Op deze flyer staat de boodschap dat een foutief gesorteerde pmd-zak aangetroffen werd. De sorteerregels worden via heldere pictogrammen op de flyer uitgelegd. Bovendien krijgt de bewoner de mogelijkheid om contact op te nemen met de afvalcoach. Mensen die met vragen blijven zitten, kunnen ook een afspraak maken voor een persoonlijk contact met de afvalcoach." (DBEW)