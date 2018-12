Afscheidnemende raadsleden krijgen cartoonboek Erik De Block

21 december 2018

Op het einde van de allerlaatste gemeenteraad in deze legislatuur kregen de afscheidnemende schepen Philippe Deleu en zeven gemeenteraadsleden het cartoonboek Wervik 2050 van ereburger André Nollet.

Hij woonde de gemeenteraad trouwens bij en signeerde het boek. We bemerken vlnr Jean-Pierre Depuydt (CD&V), Philippe Deleu, Virginie Terrier (beiden N-VA), An Ghesquiere, Ann Ramon, Filiep Vandecandelaere (allen CD&V) en Emmerson Dury (sp.a). Vandecandelaere zetelde achttien jaar in de gemeenteraad en was ruim drie jaar schepen. Hij is ook zes jaar provincieraadslid geweest. Depuydt en Ramon waren twaalf jaar gemeenteraadslid. Ghesquiere zetelde de vorige legislatuur in de OCMW-raad en kwam zes jaar geleden in de gemeenteraad. Deleu, Terrier en Dury waren er sedert deze legislatuur bij.