Afscheid van technicus 'Fredje' Messiaen (36) 17 april 2018

02u32 0 Wervik De uitvaart van Frederick Messiaen (36), de onderhoudstechnicus van het bedrijf Sterckx uit Roeselare, vindt woensdag om 15 uur in de aula van uitvaartcentrum Serruys in Menen plaats. De man kwam vrijdag om het leven bij een arbeidsongeval.

Frederick was als onderhoudstechnicus aan het werken aan een transportband bij het bedrijf, toen die plots in gang gezet werd. De jongeman kwam vast te zitten en overleed later in het ziekenhuis. "Wat er precies is foutgelopen weten we nog niet", vertelt zijn vader Eddy Messiaen. "Wellicht raakte hij vast te zitten met zijn kledij. Zijn borstkas werd ingedrukt, waarna hij is doodgebloed. Frederick was een enorm joviale kerel en had veel vrienden tot in het Kortrijkse. Hij was een harde werker, had het hart op de tong en je wist wat je aan hem had. Vorig jaar trok hij drie maanden door China, Vietnam en Laos. Dit jaar zou hij in augustus drie weken naar de Filipijnen trekken met een vriend. Het is nog steeds onbeschrijfelijk dat we hem nu al zo plots hebben moeten afgeven."





Door collega gevonden

Ook bij het bedrijf waar Frederick al 11 jaar aan de slag was, is de verslagenheid groot. "Frederick, of 'Fredje', zoals we hem hier noemen werd door een collega gevonden die meteen de hulpdiensten verwittigde", zegt Nele Vandenkendelaere van het composteringsbedrijf. "Even later vernamen wij het verschrikkelijke nieuws dat hij overleden was. Fredje betekende veel voor de firma, collega's en vrienden. We zullen Fredje herinneren als een goedlachse man, met een aanstekelijk enthousiasme, altijd klaar om iedereen te helpen. Hij laat binnen het bedrijf een grote leegte achter."





Het parket was vrijdag een hele dag in de weer op de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken en om na te gaan of het bedrijf aan alle veiligheidsvoorwaarden voldeed.





(AHK)